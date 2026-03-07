Unbekannter Räuber überfällt Telekom-Shop in Bad Reichenhall mit Messer

BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am frühen Freitagabend, 6. März 2026, ereignete sich ein Raubüberfall auf den Telekom-Shop in der Bahnhofstraße in Bad Reichenhall. Ein bisher unbekannter Täter erbeutete unter Vorhalt eines Messers mehrere Smartphones und Bargeld. Bei dem Überfall wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Traunstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Raubüberfall in Bad Reichenhall

Gegen 18.30 Uhr verschaffte sich der unbekannte Mann über einen Hintereingang Zutritt zu den Räumlichkeiten der Telekom-Filiale in Bad Reichenhall. Dabei wurde einem Mitarbeiter eine Tür gegen den Kopf gestoßen. Mit einem Messer bedrohte der Täter daraufhin einen weiteren Angestellten und erzwang die Herausgabe von Bargeld und mehreren Smartphones. Der maskierte Mann entkam im Anschluss über den Hinterhof in Richtung Kurgastzentrum. Der leicht verletzte Mitarbeiter wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Tätersuche im Gange

Die sofort eingeleitete Fahndung, an der zahlreiche Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, dauerte bis in die Nacht, blieb jedoch zunächst ohne Erfolg. Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall übernahm die ersten Ermittlungen und koordinierte die Fahndungsmaßnahmen, die vom Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Traunstein wegen schweren Raubes weitergeführt werden.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Der Täter wird als männlich, etwa 160 – 170 cm groß, mit dunklem Teint und schlanker Statur beschrieben. Er sprach Hochdeutsch mit leichtem Akzent, war schwarz gekleidet und vermummt.

Die Kriminalpolizei Traunstein fragt:

Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben?

Wem sind vor oder kurz nach 18.30 Uhr verdächtige Personen im Umfeld des Telekom-Shops aufgefallen?

Wer hat den Täter möglicherweise auf seiner Flucht in Richtung Kurgastzentrum gesehen?

Wer kann weitere Hinweise in diesem Fall geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.