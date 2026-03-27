US-Börsen lassen deutlich nach - Märkte erwarten keine Zinssenkung
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US-Börsen lassen deutlich nach – Märkte erwarten keine Zinssenkung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die US-Börsen haben am Freitag deutlich nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.167 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.369 Punkten 1,7 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.133 Punkten 1,9 Prozent im Minus.

Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran dominiert weiterhin das Geschehen an den Börsen. Anleger rechnen nun nicht mehr damit, dass die US-Zentralbank Federal Reserve wie von US-Präsident Donald Trump gewünscht den Leitzins in diesem Jahr senken wird. Am wahrscheinlichsten gilt laut „CME Fed Watch“ derzeit, dass der Leitzins stabil gehalten wird. Doch die Märkte preisen zunehmend eine moderate Leitzinserhöhung im Oktober ein.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1515 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8684 Euro zu haben.

Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 4.505 US-Dollar gezahlt (+2,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 125,79 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg ebenfalls stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 113,30 US-Dollar, das waren 4,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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