Polizeibericht Augsburg vom 27.03.2026

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum vom 25.03.2026, 21.30 Uhr bis zum 26.03.2026, 06.10 Uhr wurde ein Toyota in der Euler-Chelpin-Straße beschädigt.

Der Pkw war im Tatzeitraum ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Euler-Chelpin-Straße auf Höhe der Hausnummer 2 geparkt. Als der Geschädigte wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Heckscheibe zerbrochen war.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2310.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Beleidigung

Am Donnerstag (26.03.2026) kam es am Königsplatz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in einer Körperverletzung endete.

Gegen 20.30 Uhr gerieten zwei 15-jährige Mädchen mit einer weiteren 15-Jährigen in Streit. Hierbei wurde eine der Beiden von dieser beleidigt. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei der Mädchen sich gegenseitig leicht verletzten.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen die beiden Mädchen.

Zwei der 15-Jährigen haben die ukrainische Staatsangehörigkeit. Das dritte Mädchen hat die aserbaidschanische Staatsangehörigkeit.

Hochfeld – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Am Donnerstag (26.03.2026) wurde ein Pkw in der Stauffenbergstraße mutmaßlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Geschädigte parkte ihren Pkw BMW zwischen 07.40 Uhr und 13.50 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Stauffenbergstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Unfallschaden auf der Beifahrerseite an der hinteren Tür und am Radkasten fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Da keine Hinweise auf den Verursacher vorliegen, bittet die Polizei Augsburg Süd um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2710.

Stadtgebiet Augsburg – Polizei ermittelt nach versuchtem Trickbetrug

Am Donnerstag (26.03.2026) verhinderte ein aufmerksamer Taxifahrer einen Trickbetrug und verständigte die Polizei.

Gegen 16.30 Uhr informierte der 55-jährige Taxifahrer die Polizei über einen Fahrgast, der offenbar durch Trickbetrüger angerufen wurde. Der 90-jährige Fahrgast hatte zunächst einen Anruf mit bekannter Betrugsmasche bekommen. Daraufhin rief dieser sich ein Taxi, um nach Hause zu fahren. Dort wollte er Geld holen und an einen Übergabeort bringen.

Der Taxifahrer wurde aufmerksam und meldete den Vorfall der Polizei. Diese konnte eine Geldübergabe verhindern und den 90-Jährigen über die Betrugsmasche aufklären.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Betrugsdeliktes.

Der 55-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit.

Der 90-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Kriminalpolizei ermittelt wegen Taschendiebstahls

Am Donnerstag (26.03.2026) wurde einem 68-Jährigen sein Geldbeutel und Mobiltelefon aus der Jackentasche gestohlen.

Gegen 15.00 Uhr fuhr der 68-Jährige mit der Straßenbahnlinie 2 vom Hauptbahnhof zur Haltestelle St. Thaddäus. Hierbei befanden sich Mobiltelefon und Geldbeutel in seiner Jackentasche. Beim Aussteigen bemerkte der Mann das Fehlen der beiden Gegenstände.

Wenig später wurde der Geldbeutel am Oberhauser Bahnhof aufgefunden, das Bargeld wurde zwischenzeitlich entnommen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahls.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 0821/323-3821 zu melden.

Der 68-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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