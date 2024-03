Vandalismus an der Bahnhofstoilette – Stadt Friedberg sieht sich zum Maßnahmen gezwungen

Immer wieder lassen Unbekannte ihre Aggression an der öffentlichen Toilette am Bahnhof Friedberg aus. So wurden in den letzten Wochen Spiegel zerschlagen, Beleuchtung zerstört, Graffitis an die Wände geschmiert und die Räumlichkeit stark vermüllt. Zuletzt waren die Sachschäden und die Verschmutzung so groß, dass die Toilette zeitweise geschlossen werden musste. Die Stadt hat nun Anzeige gegen Unbekannt gestellt.

Auch wenn das WC nach Reparatur- und Reinigungsarbeiten momentan wieder benutzbar ist, sieht sich die Stadt gezwungen, demnächst eine Eintrittsgebühr von 50 Cent zu erheben, um zukünftig Schäden und Kosten dieses Ausmaßes möglichst zu vermeiden.

Bürgermeister Roland Eichmann bedauert die Entscheidung: „Die Stadt hatte bewusst auf ein kostenloses Serviceangebot für Bürger und Bahnreisende gesetzt, dies hat aber in der Praxis nun offenbar leider nicht funktioniert.“