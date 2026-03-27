Vor Rubio-Treffen: Wadephul fordert „stärkere Einbindung Europas“

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat vor seinem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio beim G7-Gipfel eine stärkere Einbindung Europas in die Strategie der USA im Iran-Konflikt gefordert.

„Wir als Europäer müssen einbezogen werden in die Gedankenwelt der USA, wie dieser Krieg beendet werden kann“, sagte Wadephul RTL/ntv. „Deswegen müssen wir wissen, wann und unter welchen Bedingungen dieser Krieg beendet werden kann.“ Die Auswirkungen seien erheblich: „Unsere Wirtschaft ist stark beeinflusst, die Energiepreise steigen.“

Zugleich bot Wadephul den USA deutsche Unterstützung an. „Wir sind ein Partner an der Seite der USA“, sagte er. Deutschland verfüge über „ein gutes diplomatisches Netz“ in der Region, „was den USA sicherlich in dieser Zeit hilft“ und sei „jederzeit bereit, als militärischer Verbündeter der USA zu helfen“. Auch für die Absicherung eines möglichen Friedens stellte er Beiträge in Aussicht: „Darüber kann gesprochen werden.“