Welle von Schockanrufen trifft Dingolfing und Straubing-Bogen: Polizei warnt vor Telefonbetrügern

In Niederbayern häufen sich derzeit Fälle von sogenannten „Schockanrufen“. Besonders betroffen sind die Regionen Dingolfing und Straubing-Bogen.

Betrüger täuschen Notlage vor

Seit heute Mittag (26.03.2026) melden sich viele besorgte Bürger bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern. Der Grund sind überwiegend „Schockanrufe“, bei denen Betrüger eine Notlage eines nahen Familienmitgliedes vortäuschen. Um diese angenommene Notlage abwenden zu können, wird oft eine hohe Kaution gefordert.

Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu bleiben und sich nicht von den Betrügern täuschen zu lassen. Bürger sollten sich nicht unter Druck setzen lassen und sofort das Gespräch beenden, wenn sie misstrauisch werden. Die Polizei betont, dass sie am Telefon weder nach Vermögen oder Wertsachen fragt noch Geldbeträge oder Wertsachen fordert.

Anrufe dauern an

Die betrügerischen Anrufe halten weiterhin an. Die Polizei rät zur Vorsicht und empfiehlt, bei Verdacht sofort aufzulegen und den Vorfall zu melden.