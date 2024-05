Wenn es Zeit ist, das Bad zu renovieren

Aus Statistiken geht hervor, dass das Badezimmer der Raum ist, der am seltensten renoviert wird. Das ist einerseits nachvollziehbar, denn es handelt sich um große und teure Projekte, die fachliche Hilfe benötigen. Andererseits sind viele Badezimmer auf dem Niveau der 1980er-Jahre stehen geblieben und einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Investition in ein modernes Bad lohnt sich, bestätigten viele, die den Schritt gewagt haben.

Alters- und zeitgerecht umbauen – so sieht das Badezimmer von heute aus

Ein zentraler Grund für den Umbau des Badezimmers ist die Anpassung an die eigenen Bedürfnisse. Gerade im Alter wird das Bad durch körperliche Einschränkungen schnell zu einem Bereich, der sich ohne fremde Hilfe kaum noch benutzen lässt. Wer sein Haus auf altersgerechtes Wohnen umbaut, kommt an der Renovierung des Bades nicht vorbei.



Wichtig ist etwa eine ebenerdige Dusche. Diese sind sogar für Rollstuhlfahrer oftmals ohne Unterstützung nutzbar. Alternativen sind begehbare Badewannen. Haltegriffe für Toilette oder Dusche lassen sich schnell nachrüsten, ohne große Veränderungen am Bad vorzunehmen. Wichtig ist eine genaue Planung, um ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.

Ein moderner Stil im Bad verändert den ganzen Raum

Aufgrund des Alters sind viele Badezimmer optisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand. So dominieren oftmals Beige- und Brauntöne, die eine dunkle und oftmals sogar beengte Atmosphäre erzeugen. Moderne Badezimmer erstrahlen hingegen in hellen Farben. Dies passt viel besser zu den meist kleinen Räumen, denn sie lassen das Bad heller, freundlicher und gleichzeitig größer erscheinen.



Auch bei der Einrichtung geht es im modernen Badezimmer freizügiger und individueller zu. Moderne Waschbecken für das Badezimmer sind beispielsweise in vielen Varianten erhältlich. Das klassische weiße Waschbecken aus Keramik gehört der Vergangenheit an. Heute stehen viele Farben zur Auswahl, von Weiß über Granit bis zu Schwarz oder sogar Marmor. Bei den Materialien gibt es ebenso viele Optionen. Neben Keramik stehen unter anderem Porzellan, Bluestone und unterschiedliche Arten von Naturstein zur Wahl. Die Formen reichen von Aufsatzwaschbecken, Standwaschtischen mit extravaganten Formen bis zu schwebenden Waschtischen. Passend dazu gibt es frei stehende Badewannen oder hängende Toiletten, die dem Raum viel mehr Freiheit verleihen und die traditionelle Optik von Standardbadezimmern brechen. Grundsätzlich gilt, dass jeder seinen eigenen Stil verwirklichen kann und dabei vergleichbar viele Optionen hat wie bei der Wohnzimmergestaltung.



Viele weitere Inspirationen für ein modernes Badezimmer finden sich im Internet. Beim Browsen durch die zahlreichen Bilder findet sich bestimmt ein Stil, der zu den eigenen Vorstellungen passt und sich umsetzen lässt.

Mehr Komfort im Badezimmer – ein Umbau ist der ideale Zeitpunkt zur Verbesserung

Im Zuge einer Renovierung des Badezimmers sollte auch der Punkt Komfort nicht zu kurz kommen. Hier gibt es tatsächlich eine Reihe von Optionen, die für deutlich mehr Wohlbehagen im Bad sorgen. Eine Idee ist der Einbau eines Bidets. Früher hatten nur gehobene Hotelzimmer ein solches Bidet. Inzwischen findet sich in immer mehr Bädern diese hygienische Einrichtung. Ein Bidet reinigt deutlich sauberer als Papier und schont gleichzeitig die empfindliche Haut. Eine Po-Dusche statt Toilettenpapier spart zudem laufende Kosten und schont die Umwelt.



Ebenfalls eine interessante Option, die immer beliebter wird, ist eine Infrarotheizung für das Badezimmer. Dies ist die günstige und gleichzeitig mindestens ebenso komfortable Alternative zur Fußbodenheizung. Eine Infrarotheizung stellt direkt nach dem Einschalten Wärme bereit. Somit benötigt diese Art der Heizung keine Vorlaufzeit und wärmt sofort, beispielsweise an einem kalten Wintermorgen. Diese Wärme ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen und trifft auf alles in direkter Sichtweite zur Infrarotheizung.