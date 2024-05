Eishockey-Nationalmannschaft stellt bei Sieg gegen Frankreich neuen Rekord auf

Die Eishockey-Nationalmannschaft hat im siebten Vorrundenspiel bei der 2024 IIHF-Weltmeisterschaft in Tschechien den fünften Sieg eingefahren. Vor 9.109 Zuschauern in der Ostrava Arena gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis mit 6:3 gegen Frankreich.

Trotz dreimaligen Rückstands und zwei nach Coaching Challenges zurückgenommenen Toren, hat die deutsche Mannschaft Moral bewiesen und den vierten Sieg in Folge eingefahren. Damit schließt die DEB-Auswahl die Vorrunde mit 15 Punkten aus sieben Spielen in der Gruppe B ab und ist somit zum fünften Mal in Folge für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Eishockey-Nationalmannschaft hat in der Vorrunde insgesamt 34 Tore erzielt und damit ihre bisherige Bestmarke von 30 Toren aus dem Jahr 1992 übertroffen. Die Treffer gegen Frankreich erzielten Marc Michaelis (20./ EQ), Lukas Kälble (26./ EQ), Wojciech Stachowiak (32./ EQ, 42./ EQ), Maximilian Kastner (32./ EQ), Lukas Reichel (45./ PP1).

Verteidiger und Torschütze Lukas Kälble: „Es war am Anfang ein wildes Spiel und ein offener Schlagabtausch, aber wir haben immer die richtigen Antworten gefunden. Letztlich haben wir es dann solide zu Ende gespielt und das Spiel gewonnen. Wir haben in den letzten Partien gute Leistungen gezeigt und darauf können wir aufbauen. Wir haben jetzt alle sehr große Lust auf das Viertelfinale, auch wenn der Gegner noch nicht feststeht. Für mich ist es die erste WM und somit auch mein erstes Viertelfinale. Ich brenne natürlich darauf, genauso wie alle anderen Jungs auch.“

Das WM-Viertelfinale findet am Donnerstag, den 23. Mai statt. Der Gegner und die genaue Spielzeit stehen nach dem heutigen Spieltag fest.

Das WM-Viertelfinale der deutschen Mannschaft wird live auf MagentaSport, ProSieben und Sportdeutschland.TV übertragen.