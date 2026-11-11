Zahl der Einschulungen geht zurück

Die Zahl der Einschulungen in Deutschland ist zu Beginn des Schuljahres 2026/2027 leicht zurückgegangen. Bundesweit wurden 6.000, bzw. 0,7 Prozent weniger Kinder als im Vorjahr eingeschult, teilte das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch mit.

Den größten prozentualen Rückgang gab es in Mecklenburg-Vorpommern (-4,5 Prozent bzw. -640), gefolgt von Thüringen (-4,3 Prozent bzw. -770) und Brandenburg (-3,7 Prozent bzw. -900). Nur im Saarland (+8,7 Prozent bzw. +760), Bayern (+1,8 Prozent bzw. +2.380) und Niedersachsen (+0,5 Prozent bzw. +390) stieg die Zahl der Einschulungen.

Die Abnahme der Einschulungen dürfte den Statistikern zufolge auf den erneuten Rückgang der Geburtenzahl im Jahr 2020 sowie auf die gesunkene Zuwanderung zurückzuführen sein. Die Zahl der deutschen Kinder im einschulungsrelevanten Alter sank dabei um 0,9 Prozent, die der ausländischen Kinder um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt lag die Zahl aller Kinder im einschulungsrelevanten Alter von fünf bis zwölf Jahren zum Jahresende 2025 bundesweit um 1,5 Prozent niedriger als im Vorjahr.

Die Geschlechterverhältnisse waren mit 51 Prozent Jungen und 49 Prozent Mädchen recht ausgeglichen. An Förderschulen wurden deutlich mehr Jungen (69 Prozent) als Mädchen eingeschult.

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