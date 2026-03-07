Zahl der freien Stellen in der Autoindustrie sinkt rasant
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zahl der freien Stellen in der Autoindustrie sinkt rasant

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Zahl der Job-Angebote in der Autoindustrie ist im vergangenen Jahr um 20 Prozent gesunken. Das hat das Mediaforschungsunternehmen Index ermittelt.

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

86.105 Angebote fanden die Experten anhand von veröffentlichen Stellenausschreibungen. Im Vorjahr waren es noch rund 99.000, im Jahr 2023 sogar 136.000. Laut der Untersuchung, über die die „Welt am Sonntag“ vorab berichtet, trifft der Rückgang vor allem Stellen für Akademiker. Die Zahl der offenen Stellen in Forschung und Entwicklung ist demnach sogar um 29 Prozent gesunken.

Härter trifft es nur noch den Bereich Management mit 37 Prozent Rückgang. Deutlichen Zuwachs gibt es nur in einem Feld: 16 Prozent mehr Stellen im Rechts- und Steuerwesen.

Regional trifft es vor allem Bayern mit einem Rückgang um 32 Prozent – noch vor Baden-Württemberg, wo das Minus 22 Prozent beträgt. Mehr Menschen suchte die Branche vor allem außerhalb der klassischen Auto-Standorte, etwa in Hamburg und Frankfurt.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

EILMELDUNG | Tödlicher Unfall auf der A8 auf Höhe der Rastanlage Augsburg Ost

0
Am Mittwochabend ist es auf der Bundesautobahn 8 (A8)...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizei & Co

E-Scooter von Brücke geworfen – Güterzug überfährt Roller in Augsburg

0
Augsburg – Am frühen Freitagmorgen (6. März) hat ein...
Polizeipräsidium Unterfranken

Frau in Mainaschaff vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Petra Seferovic

0
Die 41-jährige Petra Seferovic aus Mainaschaff wird seit Freitagnachmittag...

Neueste Artikel