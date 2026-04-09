Zahl mautpflichtiger Lkws auf Autobahnen im März gesunken
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Zahl mautpflichtiger Lkws auf Autobahnen im März gesunken

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im März 2026 gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gesunken.

LKW (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahm der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex um 0,6 Prozent ab, teilten das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Die Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen gibt nach Ansicht der Behörden frühe Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung in der Industrie.

Hintergrund ist, dass wirtschaftliche Aktivität Verkehrsleistungen erzeugt und benötigt. Daher bestehe ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere dem Produktionsindex im Verarbeitenden Gewerbe, so die Statistiker.

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