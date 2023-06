Eine 76-Jährige ist am Freitag während ihrer Totenwache im ecuadorianischen Babahoyo wieder zu Bewusstsein gekommen. Bella Montoya klopfte nach Stunden an den Sargdeckel. Montoya war am selben Tag bewusstlos in die Notaufnahme gebracht und später für tot erklärt worden. Nun wird untersucht, wie das Krankenhaus Totenscheine ausstellt.