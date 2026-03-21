1. Bundesliga: Bayern gewinnen haushoch gegen Union

Der FC Bayern München hat sich am 27. Spieltag der Bundesliga mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin durchgesetzt. Die Münchner dominierten die Partie von Beginn an und ließen den Gästen aus der Hauptstadt kaum eine Chance.

FC Bayern München – 1. FC Union Berlin am 21.03.2026, Revierfoto/ddp via dts Nachrichtenagentur

Bereits in der ersten Halbzeit legten die Bayern den Grundstein für den Erfolg. Michael Olise eröffnete in der 43. Minute den Torreigen, als er nach einem langen Ball von Leon Goretzka im Strafraum zum Abschluss kam und den Ball unhaltbar ins lange Eck schlenzte. Nur wenige Minuten später, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, erhöhte Serge Gnabry auf 2:0. Nach einer Flanke von Joshua Kimmich konnte der Union-Torhüter den Ball nicht klären, und Gnabry nutzte die Gelegenheit, um aus kurzer Distanz einzuschieben.

In der zweiten Halbzeit setzten die Bayern ihren Offensivdrang fort. Harry Kane, der bereits in der ersten Hälfte einige Chancen hatte, traf in der 49. Minute zum 3:0. Nach einem Doppelpass mit Konrad Laimer zog er aus 15 Metern ab und platzierte den Ball präzise ins rechte Eck. Union Berlin fand kaum Mittel, um die Bayern-Defensive ernsthaft zu gefährden, und so blieb es bei vereinzelten Entlastungsangriffen, die jedoch nicht zum Erfolg führten.

Der Schlusspunkt der Partie wurde in der 67. Minute gesetzt, als Serge Gnabry seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Nach einem abgeblockten Schuss von Olise landete der Ball bei Gnabry, der nicht lange fackelte und den Ball flach ins kurze Eck schoss. Mit diesem Sieg festigten die Bayern ihre Tabellenführung und zeigten sich bestens gerüstet für die kommenden Aufgaben in der Liga und der Champions League.

Union Berlin hingegen musste sich nach dem wichtigen Auswärtssieg in Freiburg nun wieder geschlagen geben. Trotz einer engagierten Defensivleistung in der ersten Halbzeit konnten die Hauptstädter den Druck der Bayern nicht standhalten. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart wird nun versuchen, in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Heidenheim – Leverkusen 3:3, Wolfsburg – Bremen 0:1 und Köln – Mönchengladbach 3:3.