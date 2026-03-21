Demenzkranker 80-Jähriger in Mainaschaff vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Samstagnachmittag wird der demenzkranke Heinz Gleesner vermisst. Die Aschaffenburger Polizei sucht gemeinsam mit Feuerwehr und Rettungsdienst intensiv nach dem 80-jährigen Rentner und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Vermisster Rentner in Mainaschaff
Heinz Gleesner wurde zuletzt am Samstag gegen 11:40 Uhr gesehen, als er eine Pflegeeinrichtung in der Albert-Einstein-Straße verließ. Der Senior ist desorientiert und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Trotz intensiver Suche fehlt bisher jede Spur von ihm.
Beschreibung des Vermissten
- 70 cm groß
- Lichtes graues Haar
- Brillenträger: schwarze Brille
- Trägt eine hellgrüne Jacke und eine Sporthose
- Führt einen Rollator mit sich
Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.
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