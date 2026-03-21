Demenzkranker 80-Jähriger in Mainaschaff vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Samstagnachmittag wird der demenzkranke Heinz Gleesner vermisst. Die Aschaffenburger Polizei sucht gemeinsam mit Feuerwehr und Rettungsdienst intensiv nach dem 80-jährigen Rentner und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Vermisster Rentner in Mainaschaff

Heinz Gleesner wurde zuletzt am Samstag gegen 11:40 Uhr gesehen, als er eine Pflegeeinrichtung in der Albert-Einstein-Straße verließ. Der Senior ist desorientiert und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Trotz intensiver Suche fehlt bisher jede Spur von ihm.

Beschreibung des Vermissten

70 cm groß

Lichtes graues Haar

Brillenträger: schwarze Brille

Trägt eine hellgrüne Jacke und eine Sporthose

Führt einen Rollator mit sich

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.