Demenzkranker 80-Jähriger in Mainaschaff vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung
Polizeipräsidium Unterfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Demenzkranker 80-Jähriger in Mainaschaff vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Samstagnachmittag wird der demenzkranke Heinz Gleesner vermisst. Die Aschaffenburger Polizei sucht gemeinsam mit Feuerwehr und Rettungsdienst intensiv nach dem 80-jährigen Rentner und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Vermisster Rentner in Mainaschaff

Heinz Gleesner wurde zuletzt am Samstag gegen 11:40 Uhr gesehen, als er eine Pflegeeinrichtung in der Albert-Einstein-Straße verließ. Der Senior ist desorientiert und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Trotz intensiver Suche fehlt bisher jede Spur von ihm.

Beschreibung des Vermissten

  • 70 cm groß
  • Lichtes graues Haar
  • Brillenträger: schwarze Brille
  • Trägt eine hellgrüne Jacke und eine Sporthose
  • Führt einen Rollator mit sich

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Zwischen Augsburg-Ost und Friedberg: Unfall auf der A8 sorgt für Verkehrsbehinderungen Richtung München

0
Am Freitagnachmittag kam es auf der Autobahn A8 in...
Landkreis Augsburg

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw bei Steppach

0
Steppach (Lkr. Augsburg) – Am späten Samstagabend hat sich...
Newsletter

Chuck Norris: Nach medizinischem Notfall gestorben – Das ist bislang zur Todesursache bekannt

0
Chuck Norris ist tot: Der Actionheld starb am 19....
Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund gewinnt Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

0
Bei der Stichwahl zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des...
Vermischtes

Iran droht weltweit mit Angriffen auf Freizeit- und Touristenziele

0
Die iranische Führung hat mit Angriffen auf zivile Ziele...