10 Meter hoher LEGO® DUPLO Weihnachtsbaum für das WinterWonder LEGOLAND in Günzburg aufgebaut

Im LEGOLAND® Deutschland Resort in Günzburg, Bayern, herrscht derzeit reges Treiben. Der Familienfreizeitpark verwandelt sich in eine Werkstatt des Weihnachtsmannes, während fleißig mit LEGO® Dekorationen geschmückt wird.

Tausend Weihnachtsbäume werden aufgestellt und leckere Naschereien werden genossen, um den Parkbesuchern am 24. November einen winterlich wunderbaren Start in die LEGOLAND Wintersaison zu bieten. Am Donnerstag wurde ein besonderes Highlight fertiggestellt: Der 10 Meter hohe LEGO® DUPLO Weihnachtsbaum schmückt nun feierlich den Eingangsbereich vor dem MINILAND. Bereits im Tageslicht ist das massive Bauwerk aus 365.000 LEGO DUPLO Steinen mit seinen wunderbaren Details ein echter Blickfang. Bei der Beleuchtungsprobe am Donnerstagmorgen waren die LEGOLAND Modellbauer beeindruckt von der ca. 5 Tonnen schweren Schönheit. Am LEGO® DUPLO Weihnachtsbaum gibt es viele kunterbunte Weihnachtskugeln, leuchtende Kerzen, goldene Glöckchen und Geschenke zu entdecken. Die Spitze des Baumes wird von einem ca. 100 Kilogramm schweren LEGO DUPLO Stern gekrönt, der hell über das WinterWonder LEGOLAND® strahlen wird. „Kran und Teleskoplader – wir haben große Maschinen aufgefahren, um alle Teile des Baumes an der richtigen Stelle zu platzieren.“ LEGOLAND Modellbauer Marcel Maier ist sowohl für die Details der Modelle im MINILAND zuständig als auch für große technische Arbeiten, wie den Aufbau des LEGO Weihnachtsbaumes. „Gerade diese Abwechslung ist das Tolle an meiner Arbeit und mit der erstmaligen Winteröffnung warten auf die Besucher viele weitere großartige Überraschungen, wie es sie noch nie zuvor im Park gab.“

Noch müssen sich die Gäste ein wenig gedulden, bevor sie am 24. November das erste WinterWonder LEGOLAND betreten können. In der Zwischenzeit wird sowohl der Park als auch der Burgenkomplex im benachbarten LEGOLAND Feriendorf in eine zauberhafte Winterlandschaft verwandelt.

Infos, Tickets und Übernachtungspakete sind bereits auf www.LEGOLAND.de/WinterWonder erhältlich.