2. Bundesliga: Hertha gewinnt torreiches Spiel in Düsseldorf

Zum Abschluss des 27. Spieltags der 2. Bundesliga hat Hertha BSC 5:2 bei Fortuna Düsseldorf gewonnen.

Fabian Reese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bereits in der vierten Minute ging zunächst Düsseldorf durch ein Eigentor von Linus Gechter in Führung. Doch die Berliner zeigten sich unbeeindruckt und glichen in der 18. Minute durch Fabian Reese aus, der nach einem Pass von Brekalo den Ball über den Torhüter lupfte. Reese war es auch, der in der 26. Minute nach einem schnellen Angriff über Winkler und Kownacki für die Führung der Gäste sorgte. Kurz vor der Pause erhöhte Dawid Kownacki per Kopfball auf 3:1, bevor Marten Winkler in der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz sogar für eine noch deutlichere Führung sorgte.

Nach der Pause bemühte sich Düsseldorf um den Anschluss und wurde in der 54. Minute belohnt, als Cedric Itten nach einer Flanke von Appelkamp per Kopf traf. Trotz weiterer Bemühungen gelang es der Fortuna aber nicht, das Spiel noch einmal spannend zu machen. Hertha verteidigte bis zum Ende geschickt und ließ kaum Chancen zu. Und in der vierten Minute der Nachspielzeit machte dann Luca Schuler schließlich den Deckel drauf.

Die Berliner stehen nach dem Sieg weiterhin auf dem sechsten Tabellenplatz, während Düsseldorf auf dem elften Rang bleibt. Für die Düsseldorfer geht es nach der Länderspielpause am 4. April in Kaiserslautern weiter, die Herthaner sind am gleichen Tag bei Dynamo Dresden gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: VfL Bochum – Holstein Kiel 2:3, Preußen Münster – 1. FC Magdeburg 1:3.