Erstmals über 300.000 Besucher auf Leipziger Buchmesse
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Erstmals über 300.000 Besucher auf Leipziger Buchmesse

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Leipziger Buchmesse hat im Jahr 2026 erneut mehr Besucher angezogen als im Vorjahr und erstmals die Marke von 300.000 geknackt. Insgesamt 313.000 Menschen seien aus ganz Deutschland und der Welt nach Leipzig gekommen, teilte der Veranstalter am Sonntag mit. 2025 waren es 296.000 Besucher.

Leipziger Buchmesse am 20.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

Insgesamt gab es vier Publikumstage, laut offizieller Zählung fanden dabei im Rahmen der Leipziger Buchmesse, der Manga-Comic-Con und des Lesefests Leipzig über 3.000 Veranstaltungen an mehr als 300 Leseorten in Leipzig statt. 2.044 Aussteller aus 54 Ländern waren vor Ort (2024: 2.040 Aussteller aus 45 Ländern). Das Fokusthema war dieses Jahr „Donau – Unter Strom und zwischen Welten“, wobei die Literatur des Donauraums ins Scheinwerferlicht gerückt wurde.

Die Direktorin der Leipziger Buchmesse, Astrid Böhmisch, zog eine positive Bilanz: „Auch 2026 hat sich die Leipziger Buchmesse als Ort der Debatten bewiesen, sei es zu literarischen wie gesellschafts- und kulturpolitischen Themen“, sagte sie. Die Messe übe als Publikumsmagnet mehr Anziehungskraft als je zuvor aus. „Gleichzeitig wertschätzen die Verlage die Leipziger Buchmesse und Leipzig liest, Europas größtes Lesefestival, als zentrale Vermarktungsplattform.“

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