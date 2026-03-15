2. Liga: Schalke verspielt Sieg gegen Hannover in letzter Sekunde

Zum Abschluss des 26. Spieltags der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 trotz langer Führung nur 2:2 gegen Hannover 96 gespielt.

Loris Karius (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gastgeber gingen in der 29. Minute durch Edin Dzeko in Führung, der nach einem präzisen Zuspiel von Kenan Karaman aus zwölf Metern traf. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Karaman selbst per Kopfball nach einer Flanke von El-Faouzi in der 38. Minute auf 2:0. Trotz einer roten Karte für Dzeko in der 52. Minute konnte Schalke den Vorsprung lange verteidigen. Hannover 96 hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und konnte die numerische Überlegenheit nach Dzekos Platzverweis zunächst nicht nutzen.

Die Gäste blieben in der Offensive lange weitgehend harmlos, auch wenn sie in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz hatten. Eine richtig gute Chance vergab Enzo Leopold in der 81. Minute, als er einen Strafstoß nicht verwandelte. Drei Minuten später machte es Maik Nawrocki besser, der nach einer Ecke traf und so noch einmal für Spannung sorgte. Und tatsächlich reichte es in buchstäblich letzter Sekunde noch zum Ausgleich, den Benedikt Pichler in der achten Minute der Nachspielzeit beisteuerte.

Die Schalker haben jetzt wieder zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Darmstadt, während Hannover auf dem fünften Rang bleibt. Für die Königsblauen geht es am kommenden Samstag dann auch im Topspiel gegen Darmstadt weiter, die 96er sind schon am Freitag gegen Eintracht Braunschweig gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Kaiserslautern – Karlsruher SC 3:0, Dynamo Dresden – Preußen Münster 6:0.