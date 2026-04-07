23-Jähriger schlägt 49-Jährigen vor Bar in München – Gefährliche Körperverletzung

Am frühen Morgen des Samstag, den 5. April 2026, kam es in der Ludwigvorstadt-Isarvorstadt zu einem Vorfall gefährlicher Körperverletzung. Ein 23-jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit und ein 49-jähriger Deutscher gerieten in einer Bar in der Müllerstraße verbal aneinander. Nachdem sie des Lokals verwiesen worden waren, eskalierte der Streit vor dem Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der jüngere Mann den älteren ins Gesicht schlug.

Brutaler Angriff sorgt für Krankenhausaufenthalt

Der 49-Jährige stürzte infolge der Schläge zu Boden und musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Angreifer, der von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde, wurde vorläufig festgenommen, angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen. Die weiteren Ermittlungen leitet das Kommissariat 24.

Einbrüche in Isarvorstadt und Neuhausen

Am selben Wochenende wurden in zwei Münchener Stadtteilen Einbrüche verzeichnet. Am Sonntag, den 5. April 2026, drangen unbekannte Täter zwischen 09:30 Uhr und 20:00 Uhr in eine Wohnung in der Isarvorstadt ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro. Auch am Montag, den 6. April 2026, erfolgte in Neuhausen ein Einbruch, wo Einbrecher eine große Menge Wertgegenstände stahlen. Zeugen, die Beobachtungen in den betroffenen Stadtgebieten gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungsarbeit führt das Kommissariat 53 weiter.

Versuchter Einbruch in Bogenhausen vereitelt

In der Nacht des 6. April 2026 versuchte ein 60-jähriger Deutscher in einen Getränkemarkt in Bogenhausen einzubrechen. Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei alarmiert, die den Mann kurz darauf festnahm. Gegen den Verdächtigen, der mit blutender Hand festgenommen wurde und bei dem Beweise wie Tierabwehrspray und ein Hebelwerkzeug gefunden wurden, ermittelt das Kommissariat 52.

Illegales Rennen in Oberschleißheim

In der Nacht des 3. April 2026 fiel der Verkehrspolizei in München ein illegales Autorennen auf. Zwei Männer aus dem Landkreis München rasten mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt, bevor sie von der Polizei gestoppt wurden. Ihre Führerscheine und Handys wurden beschlagnahmt.

Graffiti-Vandalismus führt zur Festnahme

In Obergiesing wurden am 4. April 2026 vier junge Männer beim Sprühen großflächiger Graffiti erwischt. Die Tatverdächtigen, alle mit Wohnsitz in München oder Umgebung, wurden nach einer kurzen Festnahme und Durchsuchung ihrer Wohnungen wieder entlassen. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt und ein bundesweites Stadionverbot wird geprüft.