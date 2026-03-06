57-Jähriger in Augsburg ohne Kennzeichen und alkoholisiert von Polizei gestoppt
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend, den 5. März 2026, stoppte die Polizei in Augsburg-Lechhausen einen 57-jährigen Autofahrer ohne Kennzeichen und unter Alkoholeinfluss. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.00 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße.

Fahrzeug ohne Kennzeichen

Eine Polizeistreife kontrollierte den Wagen des Mannes und stellte fest, dass keine Kennzeichen angebracht waren. Zudem ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Promillewert von knapp einem.

Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der Fahrer, der die serbische Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun den rechtlichen Konsequenzen stellen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

