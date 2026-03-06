65-jährige Straubingerin tot aus Donau geborgen – Keine Fremdeinwirkung festgestellt

AITERHOFEN, AINBRACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 4. März 2026 wurde aus der Donau eine tote Person geborgen. Nun steht die Identität der Verstorbenen fest: Es handelt sich um eine 65-jährige Frau aus dem Stadtgebiet Straubing.

Bergung der Leiche durch Polizeihubschrauber

Die leblose Person wurde von der Besatzung eines Polizeihubschraubers kurz vor 17.00 Uhr während anderen Suchmaßnahmen in der Donau entdeckt. Der Fund führte zur Klärung der Identität der Verstorbenen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Untersuchungen der Kriminalpolizei Straubing ergaben, dass keine Fremd- oder Gewalteinwirkungen vorliegen. Ein Unfallgeschehen konnte ebenfalls ausgeschlossen werden. Die genauen Umstände des Todes sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.