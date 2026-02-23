80-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Freilassing – Ermittlungen laufen

FREILASSING – In einem tragischen Zwischenfall am frühen Montagmorgen des 23. Februar 2026 verlor eine 80-jährige Frau ihr Leben bei einem Wohnungsbrand in Freilassing. Glücklicherweise blieben die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird momentan auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Traunstein hat die Ermittlungen übernommen, um die Ursache des Feuers zu klären.

Rasche Intervention der Feuerwehr

Der Brandalarm wurde kurz nach 02:50 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Traunstein gemeldet. Die alarmierten Feuerwehrteams begaben sich sofort zur Weildorfer Straße in Freilassing, wo sie das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock vorfanden. Dank ihres schnellen Einsatzes konnten die Flammen rasch gelöscht und ein Übergreifen auf angrenzende Wohnungen verhindert werden.

Tragischer Verlust und Evakuierung

Die 80-jährige Bewohnerin, die sich in der betroffenen Wohnung aufhielt, konnte von den Einsatzkräften geborgen werden, erlag jedoch noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die übrigen Hausbewohner, über ein Dutzend an der Zahl, evakuierten vorsorglich das Gebäude und blieben unverletzt. Nach der Sicherung der Brandstelle konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren.

Untersuchungen zur Brandursache

Zunächst übernahm die Polizeiinspektion Freilassing die ersten Ermittlungen. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein führt nun die weiteren Untersuchungen. Diese erfolgen unter der Leitung des Fachkommissariats 1 und der Staatsanwaltschaft Traunstein. Derzeit dauern die Ermittlungen zur Ermittlung der Brandursache an.