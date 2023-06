81-Jährige stürzt mit PKW aus dem vierten Stock eines Parkhauses und stirbt

In Oldenburg (Niedersachsen) hat am 30. Juni eine Frau in einer Parkgarage die Kontrolle über ihr Auto verloren. Mit ihrem Wagen stürzte sie aus der vierten Etage in die Tiefe und kam dabei ums Leben. Beim Rangieren hatte die Frau offenbar erst ein anderes Auto getroffen und war dann vorwärts aus bislang ungeklärter Ursache durch eine Begrenzung des Parkhauses gefahren. Die Frau starb laut Einsatzkräften direkt am Unfallort.