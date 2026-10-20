A70 bei Oberhaid: 46-Jähriger nach Falschfahrt in U-Haft

Nach einer Falschfahrt auf der A70 bei Oberhaid befindet sich ein 46-Jähriger in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, bewusst entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn gefahren zu sein.

Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Hafen und Viereth-Trunstadt. Zunächst übernahm die Verkehrspolizei Bamberg die Unfallaufnahme und die ersten Ermittlungen. Inzwischen bearbeitet die Kriminalpolizei Bamberg den Fall in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg.

Haftbefehl wegen mehrerer Vorwürfe

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll der Mann bewusst entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn gefahren sein und dabei einen folgenschweren Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern in Kauf genommen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Dienstag Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten gemeingefährlichen Mordes in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis und gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen.

Der 46-Jährige konnte das Krankenhaus verlassen. Nach der Eröffnung des Haftbefehls am Dienstagnachmittag wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Auch die Insassen des Fahrschulautos konnten das Krankenhaus verlassen. Der Fahrer des Seats befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Polizei sucht Zeugen der Falschfahrt

Wo der Mann genau auf die A70 auffuhr, ist noch nicht gesichert. Die nächste mögliche Auffahrt vor dem Tunnel Schwarzer Berg ist die Anschlussstelle Eltmann. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer um Hinweise, denen der silberfarbene Ford auf der Autobahn in falscher Richtung entgegenkam. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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