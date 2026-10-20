Brand in Viereth-Trunstadt: 64-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Viereth-Trunstadt ist am Dienstagvormittag ein 64-jähriger Bewohner durch das Einatmen von Rauch schwer verletzt worden.

Feuerwehr bringt Bewohner aus Wohnung

Kurz vor 11 Uhr ging die Meldung über den Brand in der Schaumbergstraße ein. Als die Feuerwehr und erste Streifen der Bamberger Polizei eintrafen, drang dichter Rauch aus den Fenstern des ersten Obergeschosses. Die Feuerwehr brachte den 64-Jährigen aus der betroffenen Wohnung ins Freie.

Der Mann kam anschließend in ein Krankenhaus. Insgesamt waren zwölf Personen aus dem Mehrfamilienhaus von dem Brand betroffen. Das erste Obergeschoss ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Brandursache noch unklar

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm vor Ort die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

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