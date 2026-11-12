A92 bei Moosburg: BMW-Fahrer in Untersuchungshaft

Nach dem tödlichen Unfall auf der A92 bei Moosburg Nord sitzt der 24-jährige BMW-Fahrer in Untersuchungshaft. Gegen den Landshuter erging ein Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts auf Mord, vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs und ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

Der Unfall ereignete sich am 7. November 2026 gegen 21.08 Uhr in Fahrtrichtung München. Ein 63-Jähriger aus dem Großraum München fuhr an der Anschlussstelle Moosburg Nord mit seinem Audi Q3 auf die Autobahn auf und befand sich auf dem Beschleunigungsstreifen, als der BMW des 24-jährigen Landshuters von hinten auffuhr. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge rund 200 Meter weit geschleudert.

Der Audi-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch seinen schweren Verletzungen. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. Zwei Mitfahrerinnen aus Landshut im Alter von 17 und 16 Jahren wurden mit dem Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in das Klinikum Achdorf eingeliefert. Am BMW entstand ein geschätzter Schaden von rund 90.000 Euro, am Audi von etwa 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden.

Ermittler prüfen Fahrt mit hoher Geschwindigkeit

Nach bisherigen Ermittlungen gibt es Hinweise darauf, dass der Fahrer bereits zu Beginn der Fahrt mit dem BMW M4 Höchstgeschwindigkeiten erreichen wollte. Dabei soll er die Gefährdung seiner beiden Mitfahrerinnen und anderer Verkehrsteilnehmer in Kauf genommen haben. Die Wohnungen des Tatverdächtigen und der beiden Mitfahrerinnen in Landshut wurden nach weiteren Beweismitteln durchsucht. Dabei stellten die Ermittler mehrere Speichermedien sicher, die nun ausgewertet werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erließ ein Haftrichter Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Erding unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut. Ein Gutachter wurde zur Erstellung eines unfallanalytischen und technischen Gutachtens an die Unfallstelle hinzugezogen. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde sichergestellt.

Wegen der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die A92 in Richtung München an der Anschlussstelle Moosburg Nord rund acht Stunden gesperrt.

Polizei sucht weitere Zeugen

Die Kriminalpolizei Erding bittet Verkehrsteilnehmer um Hinweise. Gesucht werden Personen, die am 7. November zwischen 20.00 und 21.08 Uhr auf der A92 zwischen Landshut und München in beiden Richtungen unterwegs waren und denen ein schwarzer BMW M4 mit Landshuter Kennzeichen wegen seiner Fahrweise auffiel. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 08122-968-0 entgegen.

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