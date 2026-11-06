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Aichach: Präventionstheater zeigt Betrugsmaschen

Aichach: Präventionstheater zeigt Betrugsmaschen
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein kostenloses Präventionstheater informiert in Aichach über Betrugsmaschen und Schutzmöglichkeiten.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 2. Dezember 2026, um 15 Uhr im Pfarrzentrum Haus Sankt Michael, Schulstraße 8, statt. Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr.

Der Katholische Deutsche Frauenbund und die Katholische Erwachsenenbildung organisieren den rund zweistündigen Nachmittag gemeinsam mit dem Neuen Theater Mering und der Kriminalpolizei Augsburg. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Seniorinnen und Senioren, steht aber auch weiteren Interessierten offen.

Die Theatergruppe stellt verschiedene Vorgehensweisen von Betrügern anschaulich dar. Anwesende Polizeibeamte geben Hinweise, wie sich Besucherinnen und Besucher vor solchen Taten schützen können. Der Besuch ist kostenlos.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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