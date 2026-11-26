Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) lehnt den Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Rates für den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen der EU strikt ab. Der am Wochenende vorgelegte Vorschlag kürze überproportional bei der internationalen Zusammenarbeit, sagte sie dem Magazin „Politico“. Dies sei ein strategischer Fehler.

Die EU müsse sich nach außen stark aufstellen, um gegen Russland, China und andere Wettbewerber geostrategisch zu bestehen, sagte die SPD-Politikerin. Wer so einseitig bei der Entwicklungszusammenarbeit kürze, gefährde Sicherheit und Wohlstand der EU.

Der Entwurf habe aus ihrer Sicht mehrere Folgen, sagte Alabali Radovan. Der vorliegende Vorschlag schwäche langfristige Partnerschaften, erschwere eine Vertiefung von Handelsbeziehungen und untergrabe die gemeinsame Sicherheitspolitik an der eigentlich kostengünstigsten Stelle, der Entwicklungszusammenarbeit.

Die Ministerin warnte vor den Auswirkungen der Einsparungen. Wer hier heute spare, riskiere Vertrauen und globalen Einfluss – und zahle morgen mitunter ein Vielfaches für die Reaktion auf eskalierende Krisen.