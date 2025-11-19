Alkoholisierter Autofahrer verletzt Polizisten bei Kontrolle in Augsburg

Augsburg – Ein 54-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagabend, den 18. November 2025, alkoholisiert auf der Friedberger Straße im Stadtteil Spickel aufgehalten.

Kontrolle aufgrund auffälliger Fahrweise

Gegen 23 Uhr fiel der Mann durch seine Schlangenlinienfahrweise auf, woraufhin eine Polizeistreife ihn kontrollierte. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille.

Maßnahmen und Ermittlungen der Polizei

Die Polizei untersagte dem 54-Jährigen die Weiterfahrt und beschlagnahmte seinen Autoschlüssel sowie seinen Führerschein. Um den genauen Alkoholwert festzustellen, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Widerstand bei Blutentnahme

Während der Blutentnahme leistete der Mann Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Der Mann ist kroatischer Staatsbürger.