Augsburg: 61-Jährige bedroht und bespuckt Paar auf Brücke – Polizei ermittelt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, dem 18. November 2025, ereignete sich in Augsburg-Pfersee ein Vorfall, bei dem eine 61-jährige Frau eine Bedrohung aussprach.

Vorfall auf der Brücke in der Augsburger Straße

Gegen 9:00 Uhr morgens kam es auf einer Brücke in der Augsburger Straße zu einer Auseinandersetzung. Ein 68-jähriger Mann und eine 62-jährige Frau wurden von der 61-Jährigen verbal bedroht und bespuckt. Nach dem Vorfall ergriff die Frau die Flucht.

Ermittlungen der Polizei in Augsburg

Dank einer zügigen Fahndung konnte die Polizei die Tatverdächtige identifizieren. Die Ermittlungen gegen die 61-Jährige wurden wegen Bedrohung eingeleitet. Die 62-jährige Frau, die bei dem Vorfall anwesend war, besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel