Betrunkener Unfallfahrer entwendet Auto und verursacht Kollision auf B17 bei Augsburg

Augsburg – Auf der B 17 in Fahrtrichtung Süden ereignete sich am Dienstag, dem 18. November 2025, ein schwerer Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, wurde von der Polizei festgenommen.

Unfallhergang auf der B 17

Gegen 18.50 Uhr entwendete ein 33-jähriger Mann einen Pkw und fuhr damit auf der B 17 in Richtung Süden. Kurz darauf verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Aufprall war so stark, dass das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde.

Flucht und Festnahme

Nach dem Unfall flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Bergiusstraße. Eine Polizeistreife konnte ihn dort wenig später stellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte bei dem Fahrer einen Wert von knapp 1,6 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst, und sowohl der Führerschein als auch der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Folgen und Konsequenzen

Die B 17 war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Schaden am gestohlenen Fahrzeug wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der 33-Jährige, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsums und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.