Mittwoch, November 19, 2025
Großkontrolle auf B2 und in Dillingen: Mehrere Verstöße im Güter- und Personenverkehr festgestellt
1 Min.Lesezeit

Großkontrolle auf B2 und in Dillingen: Mehrere Verstöße im Güter- und Personenverkehr festgestellt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, den 17. November 2025, führten Polizeibeamte aus Augsburg, Donauwörth und Ansbach zusammen mit dem Gewerbeaufsichtsamt auf der B2 bei Rehau in Fahrtrichtung Süden eine umfangreiche Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs durch. Der Fokus lag dabei besonders auf Lastkraftwagen.

Umfassende Überprüfung von LKWs

Während der Kontrolle überprüften die Einsatzkräfte Aspekte wie die Fahrttüchtigkeit der Fahrer, Lenk- und Ruhezeiten, die gefahrene Geschwindigkeit sowie den technischen Zustand der Fahrzeuge und Anhänger. Auch die Ladungssicherung wurde unter die Lupe genommen.

Insgesamt wurden rund 24 Fahrzeuge kontrolliert, wobei mehrere Verstöße festgestellt wurden. Hierzu zählen Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, Geschwindigkeitsüberschreitungen und unzureichende Ladungssicherung. Besonders auffällig war ein Fahrer, der einen Lastkraftwagen mit manipuliertem Ad-Blue-System lenkte, was eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro zur Folge hatte.

Verstöße im Bereich Dillingen

Am selben Tag kontrollierten Polizeibeamte aus Dillingen und Donauwörth zwischen 14:00 und 17:30 Uhr den Personen- und Güterverkehr nach der Ortsausfahrt in Dillingen. Hierbei wurden ebenfalls Verstöße festgestellt. Zwei Fahrer hatten keine gültige Fahrerlaubnis, ein Fahrer stand unter Drogeneinfluss und ein weiterer unter Alkoholeinfluss. In drei Fällen wurde der Führerschein einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Führerschein und Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Neueste Artikel