Augsburger Verkehrspolizei stoppt elf Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss, E-Scooter-Fahrer mit Waffe und Drogen in Gewahrsam genommen

Augsburg – Zwischen dem 14. und 16. November 2025 führte die Verkehrspolizei mehrere Kontrollen im Innenstadtbereich durch. Bei diesen Maßnahmen wurden insgesamt acht Personen gestoppt, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Nach positiven Tests wurden Blutentnahmen angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Alkoholfahrten stoppen

Zudem hielten die Beamten zwei Autofahrer an, die Alkohol konsumiert hatten. Die Atemalkoholtests zeigten Werte zwischen 0,6 und 1,0 Promille. Auch hier wurden Blutentnahmen durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsverstößen.

E-Scooter-Fahrer in Gewahrsam

Ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde ebenfalls kontrolliert, wobei ein Drogentest positiv ausfiel. Bei ihm fanden die Polizisten außerdem eine Schreckschusspistole und Betäubungsmittel. Der junge Mann wurde in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen laufen wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz, illegalem Besitz und versuchtem Handel von Betäubungsmitteln sowie gegen das Waffengesetz. Der 20-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.