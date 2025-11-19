Newsletter
Mittwoch, November 19, 2025
4.3 C
London
type here...
Subscribe
Augsburger Verkehrspolizei stoppt elf Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss, E-Scooter-Fahrer mit Waffe und Drogen in Gewahrsam genommen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburger Verkehrspolizei stoppt elf Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss, E-Scooter-Fahrer mit Waffe und Drogen in Gewahrsam genommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Zwischen dem 14. und 16. November 2025 führte die Verkehrspolizei mehrere Kontrollen im Innenstadtbereich durch. Bei diesen Maßnahmen wurden insgesamt acht Personen gestoppt, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Nach positiven Tests wurden Blutentnahmen angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Alkoholfahrten stoppen

Zudem hielten die Beamten zwei Autofahrer an, die Alkohol konsumiert hatten. Die Atemalkoholtests zeigten Werte zwischen 0,6 und 1,0 Promille. Auch hier wurden Blutentnahmen durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsverstößen.

E-Scooter-Fahrer in Gewahrsam

Ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde ebenfalls kontrolliert, wobei ein Drogentest positiv ausfiel. Bei ihm fanden die Polizisten außerdem eine Schreckschusspistole und Betäubungsmittel. Der junge Mann wurde in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen laufen wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz, illegalem Besitz und versuchtem Handel von Betäubungsmitteln sowie gegen das Waffengesetz. Der 20-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Newsletter

Radfahrer (34) überfallen – Großeinsatz mit SEK in Neuburg an der Donau

0
Am Montagnachmittag hat ein mutmaßlicher Raubüberfall in der Neuburger...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel