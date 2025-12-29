Newsletter
Antiterroreinsatz eskaliert: Tote bei Razzia gegen IS-Anhänger nahe Istanbul
Antiterroreinsatz eskaliert: Tote bei Razzia gegen IS-Anhänger nahe Istanbul

Die Türkei geht mit Antiterroreinsätzen gegen mutmaßliche Mitglieder des „Islamischen Staats“ vor. Bei einer solchen Operation südlich von Istanbul gab es in der Nacht zu Montag mehrere Tote, darunter auch Polizisten.

Neueste Artikel