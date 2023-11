Aufgepasst liebe Partnersuchenden: Am 11.11. ist Singles Day!

Singlefrauen und Singlemänner, es ist soweit. Am 11.11. ist euer Tag! Möglicherweise seid Ihr einer oder eine von etwa 330 Millionen Alleinlebenden weltweit, welche bereits vor dieser globalen Ehrenfeier einmal darüber nachgedacht haben, das Singlesein an den Nagel zu hängen. Vielleicht sehnt ihr Euch nach Nähe, Wärme und Geborgenheit und wartet nur noch auf die große Chance, eine wunderbare Partnerschaft einzugehen.

Euch sei gesagt: Der 11.11. gibt Anlass auf vielen Singles‘ Day Partys sowie auf diversen extra für diesen Tag stattfindenden Karaoke-Partys, den oder die TraumpartnerIn zu finden.

Der Singles‘ Day bzw. der sogenannte Junggesellen-Tag wird an etlichen Universitäten seit den 1990er-Jahren gebührend gefeiert. Seine Ursprünge gehen auf das Jahr 1993 zurück. Am 11.11. 1993 fand zum ersten Mal eine offizielle Singles‘ Day-Feier in Nanjing statt. Seitdem schwappte diese Feierlichkeit langsam aber sicher auch nach Europa rüber.

Die Wiege des Singles‘ Days steht somit in China, wo dieser Ehrentag für Singles in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen hat. Wer sich im allerersten Moment fragt, für was wohl die Zahl „1“ im 11.11. steht, dem fällt nach wenigen Sekunden bestimmt die richtige Antwort ein. Die „1“ steht nämlich für den Single als solchen.

Ihnen dürstet nach einer schönen, neuen Beziehung, und Sie sind jetzt definitiv das Alleinsein satt, dann schauen Sie gerne noch heute auf Singles Augsburg vorbei.

Hier treffen sich nicht nur am Singles‘ Day Menschen, welche wie Sie, auf der Suche nach der ganz großen Liebe sind.

Lassen Sie am Singles‘ Day gemeinsam die Korken knallen

Die persönliche Freiheit genießen und uneingeschränkt all das machen, nach was einem gerade der Sinn steht, hat ganz bestimmt viele Vorteile – aber auch einige Nachteile. Zu zweit macht eben jede Unternehmung und überhaupt alles viel, viel mehr Spaß.

Der 11.11. kommt auch in diesem Jahr nicht unverhofft, und viele Singlefrauen und Singlemänner warten bereits darauf, sich frisch zu verlieben, und ihre neu gewonnene Liebe nach alter Tradition hochleben zu lassen.

Singles, welche bereits vor dem bevorstehenden 11.11. auf virtuelle Partnersuche gehen, können möglicherweise den diesjährigen Junggesellentag lächelnd mit einem Glas Sekt in Ihren Händen zu zweit angehen. Also nichts wie los. Loggen Sie sich schnell auf https://singles-augsburg.de/ für Singles aus dem Raum Augsburg und Bayerisch-Schwaben ein und erstellen Sie im Handumdrehen Ihr persönliches Profil mit aktuellem, persönlichem Foto. Der allseits bekannte und beliebte Fragen- und Foto-Flirt wird Ihnen helfen, Ihren Schatz fürs Leben alsbald zu generieren.

Wir wünschen Ihnen viel Glück bei Ihrer Partnersuche und einen fantastischen Singles‘ Day in diesem November.

Presse Augsburg Gutschein-Aktion