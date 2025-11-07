Newsletter
Augsburger ohne Führerschein nach Abgabe des Führerscheins fahrend erwischt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein Vorfall in Augsburg-Oberhausen erregte am Donnerstag, den 6. November 2025, Aufsehen, als ein 32-jähriger Mann ohne Führerschein in der Kaltenhofenstraße unterwegs war.

Fahrverbot missachtet

Der Mann hatte seinen Führerschein bereits gegen 20:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 aufgrund eines bestehenden Fahrverbots abgegeben. Ungeachtet dessen verließ er die Dienststelle und stieg in sein Auto, um davonzufahren.

Polizei schreitet ein

Die Polizei beobachtete den Vorfall und hielt den 32-Jährigen an, um die Weiterfahrt zu unterbinden. Nun laufen die Ermittlungen gegen den Mann wegen Fahrens trotz Fahrverbot. Der Beschuldigte besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

