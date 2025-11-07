Augsburger ohne Führerschein nach Abgabe des Führerscheins fahrend erwischt

Ein Vorfall in Augsburg-Oberhausen erregte am Donnerstag, den 6. November 2025, Aufsehen, als ein 32-jähriger Mann ohne Führerschein in der Kaltenhofenstraße unterwegs war.

Fahrverbot missachtet

Der Mann hatte seinen Führerschein bereits gegen 20:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 aufgrund eines bestehenden Fahrverbots abgegeben. Ungeachtet dessen verließ er die Dienststelle und stieg in sein Auto, um davonzufahren.

Polizei schreitet ein

Die Polizei beobachtete den Vorfall und hielt den 32-Jährigen an, um die Weiterfahrt zu unterbinden. Nun laufen die Ermittlungen gegen den Mann wegen Fahrens trotz Fahrverbot. Der Beschuldigte besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.