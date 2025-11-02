Newsletter
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Betrunkener 19-jähriger ohne Führerschein in Augsburg gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Nacht auf Samstag, den 1. November 2025, führte die Polizei in der Deutschenbauerstraße in Pfersee eine Verkehrskontrolle durch und stellte dabei einen alkoholisierten Fahrer fest.

Vorfälle bei Verkehrskontrolle

Um 00:40 Uhr wurde ein 19-jähriger Fahrer eines Leichtkraftfahrzeugs, auch bekannt als Mopedauto mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, angehalten. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Alkoholtest bestätigt Verdacht

Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von knapp 1 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige entsprechend dem Straßenverkehrsgesetz.

Rechtliche Konsequenzen

Der 19-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun den rechtlichen Konsequenzen seines Verstoßes stellen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

