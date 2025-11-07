Polizeieinsatz im ICE nach München: Verdächtiger mit Sturmhaube in Augsburg festgenommen

Augsburg – Am Freitag, den 7. November 2025, kam es im ICE von Donauwörth nach München zu einem größeren Polizeieinsatz, ausgelöst durch einen 40-jährigen Mann.

Verdächtiger im ICE löst Polizeieinsatz aus

Um 13.15 Uhr meldete ein Fahrgast einen Mann, der sich im Zug zwischen Donauwörth und München auffällig verhielt. Der besagte Mann trug eine Sturmhaube, was zu erheblicher Verunsicherung unter den Fahrgästen führte.

Polizeieinsatz am Augsburger Hauptbahnhof

Die Polizei griff beim nächsten planmäßigen Halt am Augsburger Hauptbahnhof ein. Einsatzkräfte nahmen den Mann, einen 40-jährigen litauischen Staatsangehörigen, widerstandslos fest. Bei der Durchsuchung fand die Polizei eine Sturmhaube, jedoch keine gefährlichen Gegenstände oder Waffen, weder bei dem Mann noch im betreffenden Zugabteil.

Ermittlungen vor Ort

Die Polizei befragt derzeit Zeugen zu den genauen Umständen des Vorfalls. Die anderen Fahrgäste konnten den Zug verlassen und ihre Reise fortsetzen. Es kam zu keinen Verletzungen.

Der 40-Jährige befindet sich momentan in Polizeigewahrsam, während die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls fortgesetzt werden.