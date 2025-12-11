Augsburger Panther | “Spiel der Herzen” bringt das Curt-Frenzel-Stadion erneut zum Leuchten

Wenn am 12. Dezember 2025 das Derby gegen den ERC Ingolstadt ansteht, verwandelt sich das Curt-Frenzel-Stadion erneut in ein Meer aus roten Lichtpunkten. Zum sechsten Mal veranstalten die Augsburger Panther ihr von den LEW gepowerte „Spiel der Herzen“. Ein Abend im Zeichen von Sport und sozialem Engagement.

Aktion zugunsten regionaler Initiativen

Rund 6.000 blinkende Herzchen werden auch in diesem Jahr für eine besondere Atmosphäre sorgen. Die gesamten Einnahmen aus der Benefizaktion kommen wie gewohnt dem Bunten Kreis sowie der Schwabenhilfe Augsburg zugute. Beide Einrichtungen unterstützen Familien in Not und bündeln das soziale Engagement der aktiven Fanlandschaften von AEV und FCA.

Vor und im Stadion werden die Herzchen gegen eine Spende verteilt. Die klassischen Ausführungen sind ab drei Euro erhältlich, größere Filzherzen ab mindestens zehn Euro. Unterstützt wird die Aktion von Auszubildenden der LEW sowie Kindern des Bunten Kreises. Im Bereich des Pantherclubs helfen zudem die Spielerfrauen tatkräftig mit – für sie eine echte Herzensangelegenheit.

Auch Fans, die nicht im beim Derby im Curt-Frenzel-Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit zu helfen: Über www.bunter-kreis.de/spielderherzen kann online gespendet werden.

LEW erweitert Engagement und schafft neue Spendenmöglichkeit

Die LEW geht in diesem Jahr einen zusätzlichen Schritt. Für jeden Stromvertrag, der zwischen dem 06.12. und 31.12.2025 von Neukunden online abgeschlossen wird, spendet das Unternehmen zehn Euro an das „Spiel der Herzen“. Damit eröffnet der Energieversorger eine weitere Möglichkeit, die Aktion zu unterstützen.

Ein bekanntes Highlight bleibt auch in diesem Jahr das Fanroulette am LEW-Stand hinter der Fankurve. Exklusiv unter allen Teilnehmenden werden „Spiel der Herzen“-Gamer verlost. Die Gewinner der Trikots von Tim Wohlgemuth, Alexander Blank und Christian Hanke werden in der zweiten Drittelpause auf dem Videowürfel vorgestellt. Weitere Jerseys werden im Anschluss an das Spiel zugunsten der beiden Organisationen versteigert.

Benefizreihe wächst über Augsburg hinaus

Nicht nur der AEV, sondern Vereine aus ganz Bayerisch-Schwaben beteiligen sich erneut an der Benefizaktion. Die Eishockeyteams aus Buchloe, Schongau und Burgau, sowie die Handball-Damen des TSV Schwabmünchen sammeln am einem Spieltag Spenden für soziale Einrichtungen in der Region. Die LEW unterstützt auch sie dabei als Partner der Benefizreihe.

Erfolgreiche Tradition mit nachhaltiger Wirkung

Seit der ersten Auflage im Jahr 2013 konnten durch das „Spiel der Herzen powered by LEW“ bereits rund 140.000 Euro gesammelt werden. Die Initiative gehört heute zu den bedeutendsten regionalen Spendenaktionen im Sportumfeld und hat ihren festen Platz im Kalender des AEV.