Grünen-Chef Felix Banaszak hat eine „Verrohung der politischen Debatte“ beklagt. Hintergrund ist ein Angriff auf eine Sitzung der Grünen in einem Parteibüro in Schwerte.

Es sei demokratiegefährdend, wenn sich Menschen aus Angst nicht mehr in die Kommunalpolitik trauten, sagte Banaszak dem Fernsehsender „Welt“. Zum gesundheitlichen Zustand der angegriffenen Personen gab er vorsichtige Entwarnung. Nach seinen Informationen sei niemand in akuter Lebensgefahr oder Ähnlichem. Den Freunden in Schwerte gehe es den Umständen entsprechend gut. Es gebe einzelne medizinische Behandlungsnotwendigkeiten. Das größere Problem sei aber eine Irritation, ein Schock, auch eine gewisse Besorgnis darüber, dass so etwas mittlerweile vielleicht an der Tagesordnung zu sein scheine.

Noch wisse man nichts Genaueres zu den Hintergründen, es sei aber gut, dass der Staatsschutz ermittle, so Banaszak. Es sei richtig, dass in diese Richtung ermittelt werde, wenn jemand zielgerichtet in ein grünes oder generell ein Parteibüro eindringe und dann sofort auf jemanden zugehe. Seine Gedanken seien bei den Kollegen.

Banaszak erinnerte an ähnliche Übergriffe im vergangenen Jahr auf Kommunalpolitiker im thüringischen Gotha, die ihm gesagt hätten, es sei mittlerweile eine Mutprobe geworden, sich politisch zu engagieren. Das sei nicht nur bei den Grünen so, sondern auch bei anderen Parteien und in der Zivilgesellschaft, weil die Brutalität und die Angespanntheit auf der Straße zugenommen hätten, so Banaszak.

Auch er selbst habe etwa im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt Aggressionen erlebt. Das sei ein Problem generell der Verrohung der politischen Debatte. Dagegen müsse man sich gemeinsam aufstellen. Deswegen sei es ihm immer wichtig gewesen, Solidarität zu zeigen, wenn andere angegriffen wurden. Und er gehe davon aus, dass es umgekehrt diesmal auch passiere.

Banaszak macht sich Sorgen darüber, dass durch solche Vorfälle die Bereitschaft zum Engagement in der Kommunalpolitik abnehmen könnte. Menschen wie er als Bundestagsabgeordneter, Parteivorsitzender oder Minister hätten im Zweifel auch ein gewisses Schutznetz. Er habe eine regelmäßige Beratung mit dem Bundeskriminalamt. Wenn sich eine bestimmte Gefährdungssituation abzeichne, bekomme er besonderen Schutz. Aber das gelte eben für die Kommunalpolitiker in aller Regel nicht.

Dass ein ehrenamtlicher Bürgermeister jetzt Personenschutz bekomme, wenn er da Angriffsopfer werde, das passiere nicht. Man müsse mehr dafür tun, dass insbesondere die Ehrenamtler vor Ort geschützt würden, die ganz nah an den Leuten seien. Das seien ja auch häufig die, deren Adresse man kenne, weil sich das herumspreche. Und das sei auch einer der Gründe, warum parteiübergreifend in den letzten Jahren einige gesagt hätten, sie täten sich das nicht mehr an. „Aber wenn Demokratie oder demokratisches Engagement zur Mutprobe zu werden droht, dann können wir einpacken.“