Die BSW-Gründer und Vizeparteichefs Ralph Suikat und Jessica Tatti warnen eindringlich vor der Zusammenarbeit mit der AfD, wie sie das BSW in Sachsen-Anhalt gerade praktiziert. „Der `Magdeburger Weg` ist ein Irrweg“, schreiben sie in einem Gastbeitrag beim Nachrichtenportal T-Online. Man stehe zwar zu einem Kurs gegen die Brandmauer. „In Sachsen-Anhalt geht es aber längst um etwas anderes: Das BSW ist dabei, sich im Lager der AfD einzusortieren.“

Das BSW in Sachsen-Anhalt zeige inhaltliche Unterschiede so gut wie gar nicht auf. Stattdessen würden mit der AfD „im Hinterzimmer Gemeinsamkeiten ausgelotet und gemeinsam präsentiert“. Als Beispiele nennen Tatti und Suikat das vertrauliche Abendessen von BSW und AfD im Studio des rechten Magazins „Compact“ und die veränderte Sitzordnung im Landtag. „Der grundlegende Unterschied zum Gründungskonsens: Kein Bürger hat etwas davon“, so die beiden stellvertretenden BSW-Chefs.

Das BSW werde auf diese Weise verlorene Wähler von rechts nicht zurückgewinnen können, heißt es weiter. „Wer auf einen Schmusekurs mit der AfD setzt, liefert niemandem einen Grund, zum BSW zu wechseln.“ Vielmehr würden Wähler von links so verprellt. Gerade in Sozialfragen zähle die AfD schließlich zum „Lager der Etablierten“. „Ein Korrektiv der AfD sein zu können, ist illusorisch.“

Eine Gefahr sehen Tatti und Suikat darin, dass sich die AfD künftig der CDU annähert und die Zusammenarbeit mit dem BSW so überflüssig wird. „Dann würde die Falle zuschnappen, in der man schon mit beiden Beinen steht“, schreiben die beiden. „Als Gründer wollen wir, dass es anders kommt, aber dafür braucht es zwingend eine Kurskorrektur.“