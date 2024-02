In Burgheim im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde die Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem Zimmerbrand mit einer vermissten Person alarmiert. Die Kameraden konnten diese schwer verletzt auffinden und dem Rettungsdienst übergeben. Zusätzlich hatten sich noch fünf weitere Personen eine Rauchgasintoxikation zugezogen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei am Donnerstagabend (08.02.2024) im oberbayerischen Burgheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Dort war ein Zimmerbrand mit einer vermissten Person gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang Rauch aus dem Gebäude und fünf Personen hatten sich bereits selbstständig gerettet. Eine Person jedoch galt weiterhin als vermisst. Deswegen ging die Feuerwehr im Gebäude nicht nur gegen den Brand vor, sondern suchte auch nach der Vermissten.

Diese konnten die Kameraden glücklicherweise auffinden, jedoch mit schweren Verletzungen. Der Einsatztrupp brachte die Schwerverletzte aus dem Gebäude und übergab sie an den Rettungsdienst. Insgesamt mit 13 Kräften war dieser vor Ort und versorgte die Patienten mit Rauchgasvergiftung und die schwer verletzte Person. Letztere brachte dann ein Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in ein Klinikum. Alle anderen Verletzten kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus und dort in weitere Behandlung.

Währenddessen hatten die Kameraden der Feuerwehr den Brand im Gebäude gelöscht. Im Anschluss kümmerten sie sich um Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen. Zusätzlich kümmerten sich einige Einsatzkräfte der Wehren um einen Hund, der sich ebenfalls im Brandobjekt befand.

Wie es zu dem Feuer in dem Wohnhaus kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Hierzu hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.