Gewinnspiel | „Die größten MUSICAL HITS aller Zeiten – This is THE GREATEST SHOW! kommt nach Augsburg

Mit dem Beginn des Frühlings 2025 erblüht die Bühne in neuem Glanz, sobald sich der Vorhang hebt und es wieder heißt: This is THE GREATEST SHOW!. Seit 2020 begeisterte das Musicalhighlight insgesamt über 120.000 Besucherinnen und Besucher und wird auch 2025 in die schillernde Welt des Zirkuspioniers P.T. Barnum eintauchen.



Nach tosendem Applaus, Standing Ovations und ausverkauften Theatersälen verspricht die kommende Tour erneut ein fesselndes Erlebnis für alle, die sich nach außergewöhnlicher Unterhaltung sehnen. This is THE GREATEST SHOW! entführt das Publikum in eine Welt der Träume, voller mitreißender Musik, atemberaubender Choreografien und einer einzigartigen Inszenierung. Die Geschichten, getragen von hochkarätigen Solistinnen und Solisten, führen durch die größten Musicalbühnenerfolge der Welt wie „Rebecca“, „Ludwig²“, „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Les Miserables“, „Wicked“, „König der Löwen“ oder „Die Päpstin“

und machen auch vor neuen Musicalhighlights wie „& Julia“, „Moulin Rouge“ oder „MJ – Das Michael Jackson-Musical“ keinen Halt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet eine emotionale Reise durch verschiedene Facetten des Musicals, von ergreifenden Balladen bis zu energiegeladenen Tanznummern und selbstverständlich darf auch das schillernde Finale inmitten von Kuriositäten, Akrobaten und Tänzern samt der größten Hits des Kinowelterfolgs „The Greatest Showman“ nicht fehlen.

This is THE GREATEST SHOW! 2025 wird präsentiert von Jan Ammann, Isabel Dörfler, Thomas Hohler, Karolin Konert, Michaela Schober und Mark Seibert – allesamt feste Größen der deutschen Musicalszene. Mit dabei ist außerdem Special-Guest Daniel Schuhmacher, Gewinner der sechsten DSDS-Staffel, der zum ersten Mal Teil einer Musicalproduktion sein wird. Neben der exzellenten Band, die einen mitreißenden Sound garantiert, sorgen die Showman-Singers – ein exklusiv für die Show zusammengestelltes Ensemble mit erstklassigen Gesangstalenten, für eine eindrucksvolle Kombination aus Bewegung und akustischen Höhepunkten.

Gemeinsam mit den Stars des Abends werden sie ein Feuerwerk der großartigen Stimmen entfachen. Das Konzept der Kult-Show liegt in den bewährten Händen von Musicalprofi Andreas Luketa von Sound Of Music-Concerts. Regie und Choreografie stammen von Yara Hassan.

This is THE GREATEST SHOW! – das ist frisches, modernes, fesselndes, romantisches und manchmal auch verrücktes Musical-Entertainment in Premium Qualität voller Überraschungen.

Tickets gibt es ab dem 09. Februar 2024 um 10:00 Uhr im Sound of Music Fan-Presale, ab 13. Februar 2024 um 10:00 Uhr bei www.eventim.de und ab dem 15. Februar 2024 unter www.allgaeu-concerts.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

„Die größten MUSICAL HITS aller Zeiten – This is THE GREATEST SHOW!“ -Tournee 2025 ist am 30.04.2025 im Kongress am Park Augsburg zu sehen.

Beginn: 20:00 Uhr

Preis: ab 49,90 €

Weitere Infos unter: www.allgaeu-concerts.de

Presse Augsburg verlost 2×2 Tickets für die Show in Augsburg

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 18. Februar 2024, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner