Classic Expo | Oldtimermesse in Salzburg feiert zwei Jubiläen

Das kommende Wochenende, vom 20. bis 22. Oktober, sollten sich alle Freunde klassischer Fahrzeuge vormerken: Im Messezentrum Salzburg geht die internationale Oldtimermesse Classic Expo über die Bühne. Rund 380 Aussteller, verteilt auf zehn Hallen, werden mit ihren Exponaten, Dienstleistungen und Ersatzteilen rund um den Oldtimer die Besucher begeistern.



Von der Luxuskarosse bis zum Garagenfund

Das Angebot an Verkaufsobjekten spielt auf der Classic Expo alle Stücke. Ob glänzendes Luxusmobil, robuste Veteranen oder sportliche Rennwagen; von akribisch restaurierten Schönheiten bis hin zu seltenen Garagenschätzen: Es darf bestaunt, gefeilscht und gekauft werden. Die einen finden ihr Objekt der Begierde in den Hallen 10 und 9, wo alle namhaften Oldtimerhändler vertreten sind, während die anderen ihr Glück bei einem der zahlreichen Privateinbringer versuchen, die heuer mit knapp 200 Fahrzeugen zwei Hallen füllen.

Zwei Jubiläen und eine Prise Bella Italia

Wenn es einen Geburtstag gibt, an dem man heuer in der Motorszene nicht herumkommt, dann ist das „75 Jahre Porsche“. Auch die Classic Expo widmet dem berühmten Vertreter eine eigene Sonderschau, bei der es unter anderem einen Porsche 356 mit Baujahr 1948 aus der Produktion in Gmünd zu bestaunen gibt. Mit „100 Jahre MG“ wird dem Lebenswerk von Cecil Kimber Tribut gezollt. Der MG Owners Club Austria stellt insgesamt 13 Modelle von 1930 bis 2023 aus. Die IG-Formel Classic spendiert mit „Italienische Motorräder“ eine Portion südliches Flair und präsentiert Rennmaschinen und Straßenmotorräder – von klassisch bis modern unter der grün-weiß-roten Flagge.

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr, Sonntag von 9 bis 17 Uhr.

Weitere Infos unter www.classicexpo.at

