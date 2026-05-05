US-Börsen legen zu – Nasdaq deutlich stärker

Die US-Börsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.298 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.259 Punkten 0,8 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 28.015 Punkten 1,3 Prozent im Plus.

Die US-Börsen zeigten sich erleichtert darüber, dass die US-Marine erste Handelsschiffe durch die Straße von Hormus begleitet hat. Befürchtungen, dass die Lage eskalieren könnte, bewahrheiteten sich zunächst nicht. Darüber hinaus stärkten am Dienstag Analysteneinschätzungen zu anhaltend hohen Investitionen in sogenannte “Künstliche Intelligenz” die Hoffnungen, dass dadurch das Wirtschaftswachstum gestärkt werden könnte.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1697 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8549 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.555 US-Dollar gezahlt (+0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 125,20 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 110,30 US-Dollar, das waren 414 Cent oder 3,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.