Deutsche Bahn verzeichnet neuen Fahrgastrekord

Die Deutsche Bahn hat im Jahr 2025 trotz massiver Verspätungen und zahlreicher Baustellen einen neuen Fahrgastrekord erzielt. Die Passagierzahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent auf insgesamt 1,93 Milliarden Fahrgäste, berichtet die „Bild“ (Freitagausgabe) unter Berufung auf den neuen Geschäftsbericht, der am Freitag offiziell veröffentlicht werden soll.

ICE-4 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Besonders im Regionalverkehr verzeichnete der Staatskonzern ein deutliches Plus: Rund 1,8 Milliarden Fahrgäste nutzten die Züge von DB Regio. Als Grund gilt unter anderem der Gewinn neuer Strecken-Ausschreibungen, etwa in Sachsen-Anhalt sowie auf der Verbindung zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Im Fernverkehr (ICE/IC) blieb die Nachfrage mit 136 Millionen Reisenden stabil.

Das Unternehmen steht laut Geschäftsbericht jedoch weiterhin vor dem sogenannten „Baustellen-Paradoxon“: Während die Reiselust ungebrochen sei, leide der Betrieb massiv unter der maroden Infrastruktur. Das „hohe Bauvolumen“ wird explizit als Hauptursache für die mangelnde Pünktlichkeit angeführt.