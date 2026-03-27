Experte will Reform von Bahn-Aufsichtsrat

Vor der Bilanz-Pressekonferenz der Deutschen Bahn am Freitag hält Professor Christian Böttger, Bahnexperte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, weitere Reformen im Management für erforderlich.

Logo der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Maßgeblich wird sein, ob Evelyn Palla ihre anspruchsvolle Reformagenda gegen Widerstände durchsetzen kann“, sagte Böttger der Mediengruppe Bayern (Freitagausgabe) mit Blick auf die Pläne der neuen Konzernchefin.

Als Widersacher sehe er vor allem die Gewerkschaft EVG, die stark im Gremium vertreten ist, sowie Unterstützer aus der SPD-Vertretung von Seiten der Eigentümer – des Bundes, die „schon in der Vergangenheit sehr klargemacht haben, dass sie eigentlich keine Strukturreformen wollen und einer grundlegenden Umgestaltung kritisch gegenüberstehen“, so Böttger. „Wir brauchen auch eine Reform im Bahn-Aufsichtsrat“, denn „es sind immer noch Vorstände im Amt, die die Krise der Bahn mit verursacht haben und dringend abgelöst werden müssten“.

Bahn-Chefin Palla gehe in seinen Augen aber die richtigen Reformen an. Der Experte hob ihre Erfahrung im Konzern hervor und zeigte sich „beeindruckt von der Direktheit, mit der Palla Probleme angeht und handhabt“.