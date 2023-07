Deutscher Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter mit Hagel in der Region Augsburg und Bayerischen-Schwaben

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Großraum Augsburg und Bayerisch-Schwaben eine Warnung vor schwerem Gewitter ausgesprochen.

„Am heutigen Samstagabend entwickeln sich schwere Gewitter mit schweren Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10). Strichweise sind auch orkanartige Böen bis 110 km/h (Bft 11) nicht ausgeschlossen. Zudem kann heftiger Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und insbesondere anfangs auch größerer Hagel mit Korngrößen von 2 bis 3 cm auftreten.

Die Gewitter ziehen in der ersten Nachthälfte nordostwärts ab und verlieren an Intensität.“, so der DWD in seiner Warnung. Der Wetterdienst erwartet ein Ende des Unwetters gegen 1 Uhr am Sonntag.