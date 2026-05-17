Deutschland und Ukraine vor neuem Doppelbesteuerungsabkommen
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Deutschland und Ukraine vor neuem Doppelbesteuerungsabkommen

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Deutschland und Ukraine schließen ein neues Doppelbesteuerungsabkommen. Dieses werde beim G7-Treffen der Finanzminister in Paris unterschrieben, sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am frühen Montagmorgen vor seinem Abflug in die französische Hauptstadt.

Finanzministerium am 17.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

Er werde es mit seinem ukrainischen Amtskollegen Sergii Marchenko unterzeichnen, so Klingbeil. “Das stärkt den wirtschaftlichen Austausch und schafft Rechtssicherheit.”

In den 1990er Jahren hatten Deutschland und die Ukraine bereits ein “Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung” vereinbart. Man wolle mit dem neuen Abkommen “die Wirtschaftsbeziehungen mit der Ukraine auf ein neues Level heben, auch für die Zeit nach dem Krieg und für den Wiederaufbau”, sagte der deutsche Finanzminister.

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