Drei Unfälle im Münchner Raum: Sieben Menschen verletzt

Ein Fußgänger wurde in Lochhausen schwer verletzt; in Garching und Schwabing gab es weitere Verletzte.

Gegen 17:55 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem VW auf der Eschenrieder Straße in südliche Richtung. An der Kreuzung mit der Birkenrieder Straße überquerte ein 73-jähriger Fußgänger die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Mann wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde stark beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf, ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Fünf Verletzte bei Kollision in Garching

Gegen 23:15 Uhr stießen an der Kreuzung der Autobahnausfahrt Garching Süd mit der B471 zwei Pkw zusammen. Ein 26-Jähriger war mit seinem BMW von der Ausfahrt kommend nach links abgebogen und wollte eine Kehrtwende machen, um wieder auf die Autobahn in Richtung Nürnberg zu fahren. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem Mercedes eines 22-Jährigen. Der BMW wurde anschließend noch gegen einen VW geschoben. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt: Die beiden Insassen des Mercedes erlitten leichte Verletzungen und kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die drei Insassen des BMW wurden vor Ort ambulant behandelt. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Mercedes und BMW mussten abgeschleppt werden. Gegen den 26-Jährigen wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung Anzeige erstattet.

Streifenwagen kollidiert in Schwabing mit Pkw

Bereits gegen 16:35 Uhr kam es an der Kreuzung von Herzogstraße und Bismarckstraße zu einem Zusammenstoß. Zwei Polizeibeamte waren mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs und fuhren mit ihrem Streifenwagen in den Kreuzungsbereich ein. Nach den ersten Ermittlungen zeigte die Ampel für das Polizeifahrzeug rotes Licht. Dort kollidierte der BMW-Streifenwagen mit dem VW eines 19-Jährigen, der auf der Bismarckstraße stadtauswärts fuhr. Der Fahrer des Streifenwagens wurde leicht verletzt, musste vor Ort jedoch nicht behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei mehr als 10.000 Euro. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.

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